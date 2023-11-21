العلاقات الإعلامية في حزب الله : ما نشر منسوباً إلى السيد نصرالله غير دقيق ومحرّف

أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان لها أن”نُشِرَ في بعض المواقع الإلكترونيّة ووسائل التواصل الإجتماعي كلامٌ منسوبٌ إلى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدّث فيه عن شؤون وأوضاع الجبهة في لبنان وغزّة”.
وتابع البيان”إنّ ما نُشر منسوباً إلى سماحته غير دقيق بتاتاً ومُحرَّف بِشَكلٍ كبيرٍ ومُجتزأ من سياقه الطبيعي بما يخلُّ بمضمونه، وبالتالي فلا يُمكن الإعتداد به على الإطلاق لا باعتباره موقفاً أو تصريحاً ولا في سياق العرض والتحليل لما ورد فيه”.
المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله