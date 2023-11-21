العلاقات الإعلامية في حزب الله : ما نشر منسوباً إلى السيد نصرالله غير دقيق ومحرّف

أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان لها أن”نُشِرَ في بعض المواقع الإلكترونيّة ووسائل التواصل الإجتماعي كلامٌ ‏منسوبٌ إلى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدّث ‏فيه عن شؤون وأوضاع الجبهة في لبنان وغزّة”.

وتابع البيان”إنّ ما نُشر منسوباً إلى ‏سماحته غير دقيق بتاتاً ومُحرَّف بِشَكلٍ كبيرٍ ومُجتزأ من سياقه الطبيعي ‏بما يخلُّ بمضمونه، وبالتالي فلا يُمكن الإعتداد به على الإطلاق لا ‏باعتباره موقفاً أو تصريحاً ولا في سياق العرض والتحليل لما ورد فيه”.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله