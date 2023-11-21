إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في حانيتا في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2023 - 16:34

إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في حانيتا في الجليل الغربي

منذ 19 mins 21 November، 2023
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