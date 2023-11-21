حماس : تفاصيل الهدنة سوف يتم الإعلان عنها من خلال الأشقاء في قطر خلال الساعات المقبلة وكانت هناك مماطلة لإتمام اتفاق الهدنة من قبل نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 21 2023 - 06:38

حماس : تفاصيل الهدنة سوف يتم الإعلان عنها من خلال الأشقاء في قطر خلال الساعات المقبلة وكانت هناك مماطلة لإتمام اتفاق الهدنة من قبل نتنياهو

منذ 43 mins 21 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة