عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: هدنة لأيام محددة ودخول المساعدات مقابل الإفراج عن أسرى من الطرفين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2023 - 06:38

عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: هدنة لأيام محددة ودخول المساعدات مقابل الإفراج عن أسرى من الطرفين

منذ 53 mins 21 November، 2023
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