رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية: نقترب من التوصل لاتفاق حول هدنة وسلمنا ردنا لقطر ووسطاء – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2023 - 06:38

رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية: نقترب من التوصل لاتفاق حول هدنة وسلمنا ردنا لقطر ووسطاء

منذ 2 ساعة 21 November، 2023
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