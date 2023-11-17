حركة حماس: الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية في مجمع الشفاء بضوء أخضر أميركي ونحمل بايدن وإدارته المسؤولية المباشرة عنها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2023 - 16:38

حركة حماس: الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية في مجمع الشفاء بضوء أخضر أميركي ونحمل بايدن وإدارته المسؤولية المباشرة عنها

منذ 11 mins 17 November، 2023
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