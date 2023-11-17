عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023

العناوين

صحيفة الأخبار

– غزة.. مهزلة غزو “الشفاء”

– رفض التمديد لعون: التيار وحيدًا

– تنكيد عيشهنّ منذ 7 أكتوبر: الأسيرات في عين الانتقام “الإسرائيلي”

صحيفة البناء

– تشاور أميركي “إسرائيلي” حول التصعيد في جبهة لبنان… والمقاومة تمسك المبادرة

– حردان في عيد التأسيس: مستمرّون في السعي لتحصين الحزب وانخراط كلّ القوميين في المؤسسات

– فضائح “إسرائيلية” في إثبات اتهام “حماس” باتخاذ مجمع الشفاء مقراً لاحتجاز الرهائن

– تعليق مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى… و”يديعوت”: السنوار أقفل خطوط الاتصال

صحيفة اللواء

– الشغور العسكري يغيب عن الجلسة.. وشيّا على خط تأجيل التسريح!

– تعيين رئيس الأركان يتقدَّم.. وخلاف فياض – العلية يهدِّد الكهرباء بعد شهر

– حصار واقتحام لموقع نتنياهو..؟

صحيفة الديار

– تجدّد التحذيرات الغربية بحرب “إسرائيلية” قاسية على لبنان.. تهويل أو خطر جدي؟

– “إسرائيل” تحاول إقناع واشنطن بهجوم وقائي لتغيير الواقع على الساحة اللبنانية

– الحكومة تُرجئ التمديد لقائد الجيش.. هل يتسلّم البيسري “داتا النازحين” مطلع السنة؟

صحيفة النهار

– التمديد “محاصر” وبكركي تنتقد الساكتين عن الفراغ

– انقطاع الاتصالات في غزّة و”إسرائيل” تلوّح بتوسيع هجومها جنوبًا

صحيفة الجمهورية

– الاستحقاق العسكري رهين طروحات متنوعة

– قِمم الأمم ودماء الشعوب

صحيفة الشرق

– طالما رب العالمين مع “حماس” فهي ليست بحاجة لأحد

– “الشفاء” عقدة “إسرائيل” والحرب على المستشفيات مستمرة

الاسرار

البناء

كواليس

لفت الانتباه في الوسط الإعلامي قيام صحيفة “الغارديان” بحذف ما سبق ونشرته على موقعها على أنه رسالة من الأرشيف كانت موجّهة قبل أكثر من عشرين عاماً من أسامة بن لادن إلى الأميركيين تضمنت ربط عملية 11 أيلول بالدعم الغربي والأميركي الأعمى لكل جرائم “إسرائيل” بحق الفلسطينيين وقتل الأطفال والنساء، بعدما لاقت الرسالة رواجاً كبيراً بين الأميركيين وفي الغرب. وقال صحافيون إن النظام الذي يخاف من رسالة قبل عقدين لرجل ميت، لا يستحق الحياة، معلقين بسخرية بعد مصادرة حرية التعبير للأحياء، جاء دور حرية التعبير للأموات.

خفايا

اهتمت الأوساط الدبلوماسية بما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مبادرة رئيس حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار إلى تعليق التفاوض حول اتفاق الهدنة والتبادل مع بدء اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة واعتبار الاقتحام استغلالاً للتفاوض لارتكاب المزيد من الجرائم، ذلك أن الأنباء كانت قد حملت تفاؤلاً بقرب التوصل إلى اتفاق.

صحيفة اللواء

لغز

دلَّت المعطيات الحسيَّة على ما يشبه الفشل الاستخباراتي، لأجهزة متعددة، في ما خص التوصل إلى أهداف ملموسة تبحث عنها هذه الأجهزة.

غمز

تشهد مدينة ساحلية جنوبية حركة سياحية ملحوظة، على الرغم ممَّا يجري في القطاع المحيط بها.

همس

بقي وزير معني على موقفه، في ما خص استحقاق داهم، وهذا ما لم يرقَ لسفيرة دولة كبرى.

صحيفة نداء الوطن

جرت اتصالات على مستوى سياسي وروحي لتطويق تداعيات إشكال شكا منعاً لتوسعها واتخاذها طابعاً طائفياً.

على رغم التحذيرات السابقة أعادت دولة اوروبية نقل تحذير رسمي عبر سفيرها للدولة اللبنانية من خطورة الوضع جنوباً.

المصدر: صحف