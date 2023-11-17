استشهاد 7 مواطنين جراء قصف الاحتلال شرق معبر رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2023 - 07:54

استشهاد 7 مواطنين جراء قصف الاحتلال شرق معبر رفح

منذ 2 ساعة 17 November، 2023
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