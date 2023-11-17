عدد من أطباء مستشفى ابن سينا في مخيم جنين يرفضون الامتثال لطلبات قوات الاحتلال بإخلاء المستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2023 - 07:54

عدد من أطباء مستشفى ابن سينا في مخيم جنين يرفضون الامتثال لطلبات قوات الاحتلال بإخلاء المستشفى

منذ 2 ساعة 17 November، 2023
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