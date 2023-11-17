الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تحتجز عددا من العاملين بمستشفى ابن سينا في جنين بعد إجبارهم على مغادرتها والخروج منها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2023 - 07:54

الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تحتجز عددا من العاملين بمستشفى ابن سينا في جنين بعد إجبارهم على مغادرتها والخروج منها

منذ 3 ساعة 17 November، 2023
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