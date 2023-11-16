المقاومة الإسلامية: استهدفنا دبابة ميركافا لقوات الاحتلال قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وتم إصابتها بشكل مباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 23:06
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المقاومة الإسلامية: استهدفنا دبابة ميركافا لقوات الاحتلال قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وتم إصابتها بشكل مباشر
منذ 1 ساعة
16 November، 2023
عاجل
الحدود اللبنانية الفلسطينية
العدو الصهيوني
المقاومة الاسلامية
تدمير دبابة ميركافة
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