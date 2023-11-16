الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يمنع إدخال الماء والطعام والمستلزمات الطبية إلى مجمع الشفاء ونحذر من كارثة صحية داخله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 19:24

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يمنع إدخال الماء والطعام والمستلزمات الطبية إلى مجمع الشفاء ونحذر من كارثة صحية داخله

منذ 17 mins 16 November، 2023
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