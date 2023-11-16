مكتب الإعلام الحكومي بغزة: جيش الاحتلال قام بعمليات حفر وتفتيش داخل مجمع الشفاء وحوله إلى ثكنة عسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 19:24

مكتب الإعلام الحكومي بغزة: جيش الاحتلال قام بعمليات حفر وتفتيش داخل مجمع الشفاء وحوله إلى ثكنة عسكرية

منذ 17 mins 16 November، 2023
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