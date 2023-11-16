كتائب القسام: تمكن مجاهدونا منذ صباح اليوم من تدمير منزل تحصن به جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 19:24

كتائب القسام: تمكن مجاهدونا منذ صباح اليوم من تدمير منزل تحصن به جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة

منذ 35 mins 16 November، 2023
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