كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من الإجهاز على قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون ب12 قذيفة “ياسين TBG” مضادة للتحصينات وتدمير المبنى وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعاً بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 19:24

كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من الإجهاز على قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون ب12 قذيفة “ياسين TBG” مضادة للتحصينات وتدمير المبنى وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعاً بين قتيل وجريح

منذ 36 mins 16 November، 2023
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