‫الضابط في شرطة العدو لموشيه نوسباوم: هجوم حاجز النفق جنوب  ‫القدس خاطف ومخطط له وغير عادي  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 10:12

‫الضابط في شرطة العدو لموشيه نوسباوم: هجوم حاجز النفق جنوب  ‫القدس خاطف ومخطط له وغير عادي 

منذ 6 mins 16 November، 2023
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