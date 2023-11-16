‫مراسل المنار: مدفعية العدو الصهيوني تقصف سهل الخيام جنوب  ‫لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 16 2023 - 10:12

‫مراسل المنار: مدفعية العدو الصهيوني تقصف سهل الخيام جنوب  ‫لبنان

منذ 8 mins 16 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات