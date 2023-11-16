الرئيس الأمريكي: يجب أن تكون هناك هدنة إنسانية كافية لإطلاق سراح “الرهائن” في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 04:24

الرئيس الأمريكي: يجب أن تكون هناك هدنة إنسانية كافية لإطلاق سراح “الرهائن” في غزة

منذ 42 mins 16 November، 2023
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