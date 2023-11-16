قصف مدفعي مكثف يستهدف شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 04:24

قصف مدفعي مكثف يستهدف شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة

منذ 58 mins 16 November، 2023
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