قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم والخليل في جنوب الضفة وتنفذ حملة اعتقالات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 04:24

قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم والخليل في جنوب الضفة وتنفذ حملة اعتقالات

منذ 1 ساعة 16 November، 2023
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