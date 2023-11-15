‫مراسل المنار: توقف العمل في مطحنة القمح الوحيدة العاملة في  ‫قطاع غزة بعد قصفها من المدفعية الصهيونية  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2023 - 13:16

‫مراسل المنار: توقف العمل في مطحنة القمح الوحيدة العاملة في  ‫قطاع غزة بعد قصفها من المدفعية الصهيونية 

منذ 52 mins 15 November، 2023
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