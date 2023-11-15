مدير الصحة في غزة: تحطم زجاج عدد من نوافذ مستشفى الشفاء جراء تفجيرات الاحتلال داخل المجمع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2023 - 03:18

مدير الصحة في غزة: تحطم زجاج عدد من نوافذ مستشفى الشفاء جراء تفجيرات الاحتلال داخل المجمع

منذ 10 mins 15 November، 2023
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