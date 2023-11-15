المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة : الوضع صعب جداً داخل مُجمع الشفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2023 - 03:18

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة : الوضع صعب جداً داخل مُجمع الشفاء

منذ 14 mins 15 November، 2023
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