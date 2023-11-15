صفارات الإنذار تدوي في مخيم جنين تزامناً مع اقتحام الاحتلال للمدينة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 15 2023 - 03:18

صفارات الإنذار تدوي في مخيم جنين تزامناً مع اقتحام الاحتلال للمدينة

منذ 17 mins 15 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة