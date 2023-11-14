تظاهرة في تل ابيب لعائلات الاسرى الصهاينة تطالب بالعمل للافراج الفوري عن اسراهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 14 2023 - 15:14

تظاهرة في تل ابيب لعائلات الاسرى الصهاينة تطالب بالعمل للافراج الفوري عن اسراهم

منذ 30 mins 14 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة