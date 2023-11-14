كتائب المجاهدين تعلن قصف التحشدات العسكرية الصهيونية قرب موقع إيرز العسكري شمال قطاع غزة برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2023 - 15:14

كتائب المجاهدين تعلن قصف التحشدات العسكرية الصهيونية قرب موقع إيرز العسكري شمال قطاع غزة برشقة صاروخية

منذ 35 mins 14 November، 2023
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