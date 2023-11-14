إعلام العدو: إستهداف موقع للجيش “الإسرائيلي” في اصبع الجليل بصاروخ موجّه من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2023 - 15:14

إعلام العدو: إستهداف موقع للجيش “الإسرائيلي” في اصبع الجليل بصاروخ موجّه من لبنان

منذ 36 mins 14 November، 2023
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