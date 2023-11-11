وزيرة الصحة الفلسطينية : استشهاد 39 رضيعا كانوا في العناية المركزة بمستشفى الشفاء بسبب انقطاع الأكسجين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 11 2023 - 12:10

وزيرة الصحة الفلسطينية : استشهاد 39 رضيعا كانوا في العناية المركزة بمستشفى الشفاء بسبب انقطاع الأكسجين

منذ 9 mins 11 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة