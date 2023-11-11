الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي قبل توجهه لحضور القمة العربية الإسلامية حول غزة: الوقت لم يعد ملائما للكلام وانما للفعل – موقع قناة المنار – لبنان
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الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي قبل توجهه لحضور القمة العربية الإسلامية حول غزة: الوقت لم يعد ملائما للكلام وانما للفعل
منذ 31 mins
11 November، 2023
عاجل
السيد ابراهيم رئيسي
طوفان الأقصى
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