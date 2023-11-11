‫الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي قبل توجهه لحضور القمة  ‫العربية الإسلامية حول غزة: الوقت لم يعد ملائما للكلام وانما للفعل  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2023 - 09:08

‫الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي قبل توجهه لحضور القمة  ‫العربية الإسلامية حول غزة: الوقت لم يعد ملائما للكلام وانما للفعل 

منذ 31 mins 11 November، 2023
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