منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة على شفير الانهيار

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الجمعة، من أن النظام الصحي في قطاع غزة “على شفير الانهيار”، مشيراً إلى أن نصف مستشفيات القطاع البالغ عددها 36 مستشفى لم تعد تعمل.

وفي حديثه أمام مجلس الأمن، وصف غيبريسوس الوضع على الأرض قائلا إن “ممرات المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى والمحتضرين، والمشارح تفيض، والجراحة دون تخدير، وعشرات الآلاف من النازحين يحتمون بالمستشفيات”.

وأشار الى أن “النظام الصحي في حالة ركود، ومع ذلك فهو يواصل بطريقة أو بأخرى تقديم الرعاية المنقذة للحياة”.

المصدر: وكالات