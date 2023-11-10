مدير مجمع الشفاء الطبي: نخشى أن يقوم الاحتلال بقصف المستشفى وتدميره على رؤوسنا والمجتمع الدولي لم يقدم لنا أي شربة ماء ولا لتر وقود – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 20:54

مدير مجمع الشفاء الطبي: نخشى أن يقوم الاحتلال بقصف المستشفى وتدميره على رؤوسنا والمجتمع الدولي لم يقدم لنا أي شربة ماء ولا لتر وقود

منذ 48 mins 10 November، 2023
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