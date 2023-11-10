الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة كارثي وليس لدينا ماء أو طعام نقدمه للمرضى أو النازحين في مستشفى القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 20:54

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة كارثي وليس لدينا ماء أو طعام نقدمه للمرضى أو النازحين في مستشفى القدس

منذ 48 mins 10 November، 2023
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