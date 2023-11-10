مراسل المنار: العدو نفذ غارات جوية على اطراف عيتا الشعب وكفرحمام وياطر وقصفاً مدفعياً على أطراف عيتا ويارون – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 19:22

مراسل المنار: العدو نفذ غارات جوية على اطراف عيتا الشعب وكفرحمام وياطر وقصفاً مدفعياً على أطراف عيتا ويارون

منذ 23 mins 10 November، 2023
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