الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيد و28 جريحا في مستشفى القدس غالبيتهم من الأطفال في استهداف من القناصة الإسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 19:22

الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيد و28 جريحا في مستشفى القدس غالبيتهم من الأطفال في استهداف من القناصة الإسرائيلية

منذ 27 mins 10 November، 2023
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