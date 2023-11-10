وزير الخارجية اللبناني: قصف الاحتلال مستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان هو جريمة ضد الانسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 19:22

وزير الخارجية اللبناني: قصف الاحتلال مستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان هو جريمة ضد الانسانية

منذ 36 mins 10 November، 2023
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