اللجنة الدولية للصليب الاحمر: النظام الصحي في قطاع غزة وصل الى نقطة اللاعودة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 19:22

اللجنة الدولية للصليب الاحمر: النظام الصحي في قطاع غزة وصل الى نقطة اللاعودة

منذ 36 mins 10 November، 2023
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