كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: استهدفنا موقع كيسوفيم العسكري شرق خانيونس بقذائف الهاون عيار 120 ردا على جرائم الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 10 2023 - 19:22

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: استهدفنا موقع كيسوفيم العسكري شرق خانيونس بقذائف الهاون عيار 120 ردا على جرائم الاحتلال

منذ 43 mins 10 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة