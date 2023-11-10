الاحتلال يطلق النار على غرفة العناية المكثفة داخل مستشفى القدس في حي تل الهوا غرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 19:22

الاحتلال يطلق النار على غرفة العناية المكثفة داخل مستشفى القدس في حي تل الهوا غرب غزة

منذ 53 mins 10 November، 2023
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