اعلام العدو: ارسال طائرات هجومية من لبنان باتجاه مواقع في الجليل يشير الى وتيرة تصاعدية للعمليات عند الحدود – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 19:22

اعلام العدو: ارسال طائرات هجومية من لبنان باتجاه مواقع في الجليل يشير الى وتيرة تصاعدية للعمليات عند الحدود

منذ 54 mins 10 November، 2023
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