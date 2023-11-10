اعلام العدو: نقل 3 اصابات الى مستشفى رامبام في حيفا نتيجة الطائرات المسيرة التي اطلقت من لبنان نحو الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 17:52

اعلام العدو: نقل 3 اصابات الى مستشفى رامبام في حيفا نتيجة الطائرات المسيرة التي اطلقت من لبنان نحو الشمال

منذ 27 mins 10 November، 2023
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