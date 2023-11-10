إعلام العدو: 3 إصابات بينها 2 بحالة خطيرة بعد إطلاق صواريخ وقذائف من لبنان تجاه مواقع للجيش “الإسرائيلي” في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 17:52

إعلام العدو: 3 إصابات بينها 2 بحالة خطيرة بعد إطلاق صواريخ وقذائف من لبنان تجاه مواقع للجيش “الإسرائيلي” في الشمال

منذ 32 mins 10 November، 2023
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