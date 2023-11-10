مراسل المنار : استهداف موقعي الضهيرة⁩ وبركة ريشة⁩ المعاديين في القطاع الغربي بالصواريخ الموجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 14:48

مراسل المنار : استهداف موقعي الضهيرة⁩ وبركة ريشة⁩ المعاديين في القطاع الغربي بالصواريخ الموجهة

منذ 26 mins 10 November، 2023
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