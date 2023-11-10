مصادر فلسطينية: انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن  ‫المستشفى الإندونيسي في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 14:48

مصادر فلسطينية: انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن  ‫المستشفى الإندونيسي في غزة

منذ 44 mins 10 November، 2023
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