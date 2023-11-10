‫اعلام العدو يتحدث عن سقوط صاروخ في “تل أبيب” بشكل مباشر  ‫وتسجيل إصابتين 2 بين المستوطنين  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 14:48

‫اعلام العدو يتحدث عن سقوط صاروخ في “تل أبيب” بشكل مباشر  ‫وتسجيل إصابتين 2 بين المستوطنين 

منذ 1 ساعة 10 November، 2023
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