المفوض العام للأونروا: أكثر من 100 من موظفينا تأكد مقتلهم خلال شهر واحد في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 13:16

المفوض العام للأونروا: أكثر من 100 من موظفينا تأكد مقتلهم خلال شهر واحد في غزة

منذ 11 mins 10 November، 2023
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