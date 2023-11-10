لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع العدو.. وتزف ثلة من الشهداء

استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا ‏لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجهة وحقّقوا ‏فيه إصابات مباشرة. ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من يوم الجمعة 10-11-2023 تجمعًا ‏لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجهة وحقّقوا ‏فيه إصابات مباشرة. ‏

‏﴿‌‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 10-11-2023 م ‌‎ ‎

25 ربيع الثاني 1445 هـ

ثلة من الشهداء على طريق القدس

هذا وزفت المقاومة الإسلامية ثلةً من شهدائها الأبرار الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس، وهم الشهيد المجاهد علي خليل العلي “خضر” من بلدة مليخ في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد محمد علي عباس عساف “جواد” من بلدة بوداي في البقاع، والشهيد المجاهد عبد اللطيف حسن سويدان “صافي” من بلدة ياطر في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد محمد قاسم طليس “أبو علي” من بلدة بريتال في البقاع، والشهيد المجاهد جواد مهدي هاشم “أبو صالح” من بلدة الخيام في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد جعفر علي سرحان “مهران” من بلدة مشغرة في البقاع، والشهيد المجاهد قاسم محمد عواضة “ملاك غانم” من بلدة جويا في جنوب لبنان.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية ثلةً من شهدائها الأبرار الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس، وهم:

– الشهيد المجاهد علي خليل العلي “خضر” من بلدة مليخ في جنوب لبنان.

– الشهيد المجاهد محمد علي عباس عساف “جواد” من بلدة بوداي في البقاع.

– الشهيد المجاهد عبد اللطيف حسن سويدان “صافي” من بلدة ياطر في جنوب لبنان.

– الشهيد المجاهد محمد قاسم طليس “أبو علي” من بلدة بريتال في البقاع.

– الشهيد المجاهد جواد مهدي هاشم “أبو صالح” من بلدة الخيام في جنوب لبنان.

– الشهيد المجاهد جعفر علي سرحان “مهران” من بلدة مشغرة في البقاع.

– الشهيد المجاهد قاسم محمد عواضة “ملاك غانم” من بلدة جويا في جنوب لبنان.

استهداف موقع المطلة

ووزعت المقاومة الاسلامية مشاهد إستهدافها لموقع المطلة التابع لجيش العدو الإسرائيلي في القطاع الشرقي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وتحقيق إصابات مباشرة.

اعتداءات العدو

القوات الصهيونية واصلت سلسلة اعتداءاتها على لبنان، ونفذت ‏قصفا معاديا استهدف أطراف بلدتي راميا وميس الجبل، ومنطقة اللبونة جنوب الناقورة، جنوب لبنان.

ومساء أمس الخميس، شن طيران العدو غارات على أطراف الناقورة وعلما الشعب وعيترون.

كما استهدفت قوات الإحتلال بالمدفعية، منطقة “اللبونة” جنوبي الناقورة وأطراف رامية، ومنطقة الليطاني قرب “المحمودية”، ومنطقة المجيدية ومزرعة بسطرة، وكذلك اطراف بلدتي يارين والبستان، وأيضاً اطراف بلدة ‎رامية.

كما قصف الإحتلال بالمدفعية، بلدة راميا وأطرافها، وأطراف يارين والجبين، واطراف بيت ليف ورامية بـ5 قذائف، ومنطقة مفتوحة في أطراف الأحمدية بقذيفتين ويلقي قنابل مضيئة في أجواء وادي هونين.

وألقى ‏العدو قنابل مضيئة في أجواء الحدود المحاذية لبلدة ميس الجبل.

المصدر: موقع المنار