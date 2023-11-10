الهلال الأحمر: طواقم إسعاف الهلال الأحمر تحاول الوصول إلى إصابة في مخيم عايدة ببيت لحم وقوات الاحتلال تعتدي على الطاقم بالضرب – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 07:06

الهلال الأحمر: طواقم إسعاف الهلال الأحمر تحاول الوصول إلى إصابة في مخيم عايدة ببيت لحم وقوات الاحتلال تعتدي على الطاقم بالضرب

منذ 1 ساعة 10 November، 2023
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