قوات تفجر منزلي الأسيرين الشقيقين محمد وصقر الشنتير في مدينة الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 07:06

قوات تفجر منزلي الأسيرين الشقيقين محمد وصقر الشنتير في مدينة الخليل

منذ 2 ساعة 10 November، 2023
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