وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة طفل في قصف استهدف مستشفى الولادة في مجمع الشفاء غرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 03:54

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة طفل في قصف استهدف مستشفى الولادة في مجمع الشفاء غرب غزة

منذ 7 mins 10 November، 2023
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