مدير مجمع الشفاء الطبي: مستشفيات الأطفال في قطاع غزة خرجت جميعها عن الخدمة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 03:54

مدير مجمع الشفاء الطبي: مستشفيات الأطفال في قطاع غزة خرجت جميعها عن الخدمة

منذ 2 ساعة 10 November، 2023
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